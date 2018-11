Traviata mode d’emploi, avec Jérémie Rhorer et Vasily Petrenko

A la table des Invités

- Jérémie Rhorer (chef du Cercle de l’Harmonie)

pour La Traviata qui se donne jusqu'au 9 décembre au Théatre des Champs-Elysées.

Avec Vannina Santoni, Saimir Pirgu, Laurent Naouri, Catherine Trottmann, Le Choeur de Radio France et Le Cercle de l'Harmonie

- Vasily Petrenko (chef d'orchestre)

pour la deuxième symphonie « The Age of Anxiety » de Bernstein et " l'ïle des Morts " de Rachmaninov demain le 30 novembre à l'Auditorium de la Maison de la Radio avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France

traduction : Paloma Goulemot

Programme musical

Mozart: La Clémence de Titus, Ouverture

Le Cercle de l'Harmonie

Jérémie Rhorer (direction)

Alpha 141727

Mozart : L'Enlèvement au sérail Le Cercle de l'Harmonie

Jérémie Rhorer (direction)

Alpha 242

Stravinsky : l'Oiseau de feu, "La danse infernale de tous les sujets de Kastchei"

Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool

Vasily Petrenko (direction)

Onyx 4175