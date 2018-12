Tragédiennes en série, avec Louis Langrée et Véronique Gens

A la table des invités :

(soprano) qui donnera un récital avec Susan Manoff jeudi 20 décembre au Musée d'Orsay (Paris). Par ailleurs, les trois volumes de ses albums "Tragédiennes" ont été réédités récemment sur le label Erato. Louis Langrée (chef d’orchestre) qui dirige actuellement Hamlet d'Ambroise Thomas à l'Opéra comique de Paris jusqu'au 29 décembre.

Programme musical

Christoph Willibald Gluck, Iphigénie en Tauride - "Je t'implore et je tremble"

Véronique Gens (soprano), Les Talens Lyriques, Christophe Rousset (direction)

Erato 0190295611910

Hector Berlioz, La Mort de Cléopâtre pour soprano et orchestre

Orchestre de l'Opéra national de Lyon, Louis Langrée (direction)

Virgin 5454222

Sebastian Currier, Flex - "Fifteen versions of the same phrase"

Orchestre symphonique de Cincinnati, Louis Langrée (direction)

CSO Fanfare Cincinnati, 2016