Tiens, voilà du Bouddha !, avec Jean-Paul Gasparian et Katarina Livljanic

A la table des invités :

Jean-Paul Gasparian (pianiste) qui consacre son dernier disque à Frédéric Chopin et notamment à ses Ballades, sur le label Évidence. Il donnera aussi un récital vendredi 17 mai à la Fondation Louis Vuitton à Paris.

(pianiste) qui consacre son dernier disque à Frédéric Chopin et notamment à ses Ballades, sur le label Évidence. Il donnera aussi un récital vendredi 17 mai à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Katarina Livljanic (chanteuse et directrice artistique de l'Ensemble Dialogos) pour la sortie de son nouveau disque Barlaam & Josaphat : Buddha, a Christian Saint ? de l'ensemble Dialogos sur le label Arcana. Un E-book (livre multimedia) accompagne également le projet. Le programme sera donné samedi 11 mai au musée Guimet (Paris), dans une mise en scène de Yoshi Oida.

Programme musical

Anonyme, Salve Regina

Ensemble Dialogos, Katarina Livljanic (direction)

Disque : La Vision de Tondal, à la recherche des chantres glagolitiques et latins de la Dalmatie médiévale

Arcana A 329

Anonyme, Crucem tuam adoramus

Ensemble Dialogos

Disque : Dalmatica, from oral to written transmission : chants of the Adriatic

Arcana A 395

Neri Pagliaresi, Era in quel tempo d'India signore

Dialogos : Katarina Livljanic (voix et direction), Albrecht Maurer (vièle et rebec), Norbert Rodenkirchen (flûtes et harpe)

Arcana A 458

Anonyme, I poyde Barlaam na urata od Palaca

Dialogos : Katarina Livljanic (voix et direction), Albrecht Maurer (vièle et rebec), Norbert Rodenkirchen (flûtes et harpe)

Arcana A 458

Frédéric Chopin, Ballade n° 3 en la bémol majeur op. 47. Allegretto

Jean-Paul Gasparian (piano)

Evidence EVCD059

Frédéric Chopin, Grande Valse brillante en fa majeur op. 34 n° 3

Jean-Paul Gasparian (piano)

Evidence EVCD059

Frédéric Chopin, Valse op. 64 n° 2

Sergei Rachmaninov (piano)

RCA 09026 62533 2

Frédéric Chopin, Polonaise-Fantaisie en la bémol majeur op. 61. Allegro maestoso

Jean-Paul Gasparian (piano)

Evidence EVCD059