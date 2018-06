Fête de la Musique, avec Arthur Ancelle, le Quatuor Ellipsos, Hervé Sellin

avec les musiciens:

- Arthur Ancelle (piano)

pour le CD "Haydn 3 Sonatas" chez Mélodiya

pour le festival "La Clé des Portes" entre les châteaux de Talcy et de Blois

- Le Quatuor Ellipsos (quatuor de saxophones)

pour le CD "United colors" chez NoMadMusic

et pour la 10ème édition du Festival "Souffle" en Deux-Sèvres à Celles-sur-Belle

- Hervé Sellin (pianiste)

pour le CD "Jazz Impressions" chez Indesens

- Ludmilla Berlinskaïa (pianiste)

Programme musical

librement inspiré de Debussy: Children's corner

Hervé Sellin (piano)

Indesens INDE 107

Gospel: Oh When the Saints

Le Quatuor Ellipsos

Posellis Production

Philippe Geiss: Sir Patrick

Le Quatuor Ellipsos

Nantes Philharmonie

Frédéric Oster (direction)

NoMadMusic NMMO47

Haydn: Sonate n°62 (allegro) et Sonate n°31 (final)

Arthur Ancelle (piano)

Melodiya 1002527

Jean-Baptiste Robin: Pulse

Le Quatuor Ellipsos

Nantes Philharmonie

Frédéric Oster (direction)

NoMadMusic NMMO47