Rentrée des classes, avec Mario Caroli, Philippe Geiss, Françoise Kubler et Theodor Guschlbauer et des élèves

Avec des professeurs et des élèves du Conservatoire de Strasbourg

- Mario Caroli (flûtiste)

- Philippe Geiss (saxophoniste)

- Françoise Kubler (soprano)

- Theodor Guschlbauer (chef d’orchestre)

Programme musical par des élèves du Conservatoire de Strasbourg_

Caroline Collin_(soprano)

Anne-Catherine Kaiser (piano)

George Crumb : Apparition (extraits)

1. The Night in Silence Under Many a Star

2. Vocalise No. 1, Summer Sounds ;

3. When Lilacs Last in the Dooryard Bloom'd

Miyuki Okumura (flûte traversière)

Claude Debussy : Syrinx

Sumika Tsujimoto (saxophone soprano)

Marie Stoecklé (piano)

Barry Cockroft : Melbourne Sonata (1er mouvement)