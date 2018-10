Puccini in love, avec Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak

A la table des invités :

Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak, dans le cadre de la journée qui leur est consacrée sur France Musique, et pour la sortie du disque "Puccini in love"

Programmation musicale

♬ Giacomo Puccini

Il tabarro : "E ben altro il mio sogno" (Giorgetta/Luigi)

Aleksandra Kurzak (soprano) et Roberto Alagna (tenor)

Sinfonia Varsovia, dir. Riccardo Frizza

SONY CLASSICAL 19075879232

♬ Gioachino Rossini

Le siège de Corynthe : L’ora fatal s’appressa… Giusto ciel ! in tal periglio

Aleksandra Kurzak (soprano) et Artur Ruciński (baryton)

Chœur de chambre de Varsovie

Sinfonia Varsovia, dir. Pier Giorgio Morandi

DECCA 478 3553

♬ Georges Bizet

Les pêcheurs de perles : « A cette voix… Je crois entendre encore »

Roberto Alagna (tenor)

Orchestre du Royal Opera House, Covent Garden, dir. Bertrand de Billy

DGG 476 9406

♬ Giacomo Puccini

La fanciulla del west : Che dolce nome [Acte II] (Johnson/Minnie)

Aleksandra Kurzak (soprano) et Roberto Alagna (tenor)

Sinfonia Varsovia, dir. Riccardo Frizza

SONY CLASSICAL 19075879232

♬ Paolo Tosti / Yvan Cassar (arrangeur)

Marechiare

Roberto Alagna (tenor)

Orchestre de Londres, dir. Yvan Cassar

DGG 481 4624

♬ Jules Massenet

La Navarraise : "Je ne pensais qu'à toi" [Acte I] (Duo Araquil/Anita)

Aleksandra Kurzak (soprano) et Roberto Alagna (tenor)

Orchestre de l'Opéra de New York, dir. Alberto Veronesi

WARNER CLASSICS 0190295605704

