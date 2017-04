Persée revisité

A la table des Invités :

Hervé Niquet (chef de l’ensemble Le Concert Spirituel)

(chef de l’ensemble Le Concert Spirituel) Jean-Paul Delfino (écrivain et scénariste)

Programme musical

Charles-Henri Plantade, Messe des morts en ré mineur à la mémoire de Marie Antoinette

Le Concert Spirituel, Hervé Niquet (direction)

Alpha [251]

Jean-Baptiste Lully, Persée, Acte II - Quatuor et choeur "Que l’enfer, la terre et les cieux"

Le Concert Spirituel, Hervé Niquet (direction)

Alpha [967]

Jean-Baptiste Lully, Persée, Acte III - Airs pour les ministres du Sommeil

Le Concert Spirituel, Hervé Niquet (direction)

Alpha [967]

Wolfgang Amadeus Mozart, Les Mystères d'Isis - Acte I "Punis un coupable" (Myrrène)

Chantal Santon-Jeffery (soprano), Le Concert Spirituel, Diego Fasolis (direction)

Glossa [GCD921630]

Antonio Carlos Jobim, Garota de Ipanema (The Girl from Ipanema)

Stan Getz (saxophone ténor), Joao Gilberto (voix et guitare), Astrud Gilberto (voix), Gene Cherico (basse), Joe Hunt (batterie), Gary Burton (vibraphone)

Verve [519800-2]

Gaetano Veloso, Desde que o samba é samba

Gaetano Veloso, Gilberto Gil (guitare)

Sony [88875194752]