Miró, l’expo ! Avec Jean-Louis Prat et Alain Planès

Il se trouve que Joan Miro était incidemment un vrai mélomane, et qu’il a pu au long de son existence croiser, voire fréquenter de près quelques-uns des grands musiciens du siècle passé : Erik Satie ou Edgar Varèse. De plus, il accueillit à la fin de sa vie un jeune pianiste plein d’avenir, que tous les mélomanes connaissent bien aujourd’hui : Alain Planès !

Il n’en fallait pas plus au Classic Club pour se délocaliser exceptionnellement au Grand Palais et suivre pendant une heure le Commissaire de cette exposition d’exception, Jean-Louis Prat, ancien Directeur de la Fondation Maeght et grand connaisseur de Miro, avec la complicité d’Alain Planès en Candide très informé…

L'exposition Miró est à découvrir au Grand-Palais jusqu'au 4 février 2019.

Autour de l'exposition ce sont des rencontres (la prochaine est le 5 décembre: "Miró en céramique" avec notamment Joan Punyet Miró petit-fils du peintre), des films, des évènements...

et un livre écrit pour l'occasion par Adrien Goetz : Les Constellations de Varengeville, coll. cartels éditions de la RMN - Grand Palais

Une émission enregistrée à l'occasion de l'exposition Miró au Grand Palais à Paris.