Malade de musique avec Laurent Feneyrou et Susan Orlando

A la table des invités :

- Laurent Feneyrou (musicologue)

pour les ouvrages "Musique et maladie" de Giovanni Morelli, traduction et présentation de Laurent Feneyrou chez Musicae.

Et "De lave et de fer, une jeunesse allemande". Helmut Lachenmann, éditions MF

- Susan Orlando (musicologue)

Responsable de la Vivaldi Edition lancée conjointement par l’Istituto per i Beni Musicali de Turin et la maison de disques Naïve

Programmation musicale :

Beethoven: Quatuor en le m op. 132

Quatuor Alban Berg:

EMI classics 7243 5 73613 2 3

Chopin: Prélude op.28

Martha Argerich (piano)

Deutsche Grammophon DG 463663-2

Mendelssohn: Nachtlied op 71 n°6

Brigitte Fassbaender

Erik Werba (piano)

EMI classics 6 82973 2

Vivaldi: Dorilla in Tempe

Romina Basso (Dorilla)

I Barocchisti

Diego Fasolis (direction)

Naïve OP30560

Lachenmann: Tanzsuit mit deutschen Lied

Quatuor Arditi

Orchestre Radio Symphonique de Berlin

Olaf Heinzold (direction)

disques Montaigne MO782070

Lachenmann: La petite fille aux allumettes

Staasoper Berlin

Lothar Zagrosek (direction)

Kairos 0012282KAI