Looking for Amandine, avec Amandine Beyer, Ingmar Lazar

A la table des Invités

- Amandine Beyer (violoniste)

Pour ses concerts du 30/09 à 17h30 à l’Abbaye de Royaumont

et du 1er octobre à 17h à la Cathédrale de Tournai (BE).

Programme Haydn et C.P.E Bach avec Gli Incogniti et Alexey Lubimov

- Ingmar Lazar (pianiste)

pour CD "Schubert" chez Lyrinx (sortie le 2/10)

et pour le récital du 12 octobre Salle Cortot.