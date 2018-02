Les Rois du swing avec les King’s Singers et Jérôme Lejeune

A la table des invités :

- Les King’s Singers qui seront en concert à la Salle Gaveau (Paris) le mercredi 14 février à l'occasion de leur cinquantième anniversaire

- Jérôme Lejeune (directeur et fondateur du label Ricercar) pour la réédition de douze albums emblématiques du label, une collection appelée Ricercar in Eco.

Programme musical

Les King's Singers en live :

Trad. arr. Gordon Langford, Bobby Shaftoe

The King's Singers

Enregistrement Radio France

John Legend arr. Alexander L'Estrange, All of Me

The King's Singers

Enregistrement Radio France

Roland de Lassus, Dessus le Marché d'Arras

The King's Singers

Enregistrement Radio France

Les King's Singers , c'est Patrick Dunachie (contre-ténor), Timothy Wayne-Wright (contre-ténor), Julian Gregory (ténor), Christopher Bruerton (baryton), Christopher Gabbitas (baryton), Jonathan Howard (basse)

Johannes Ockeghem, Requiem - Kyrie

Cappella Praetensis, Rebecca Stewart (direction)

Ricercar RIC 131

Marc-Antoine Charpentier, Laudate Dominum pour le Port-Royal H. 227

Isabelle Poulenard, Greta De Reyghere, Capella Ricercar, Jill Feldman (direction)

Ricercar RIC 126

Charles Gounod, Six mélodies - Andante

Claude Maury (cor), Ricercar Academy

Ricercar RIC 127

Claudio Monteverdi, Septième livre de Madrigaux - Romanesca

Marianna Flores (soprano), Capella Mediterranea, Leonardo Garcia Alarcon (direction)

Disque "Lettera Amorosa" à paraître en mai 2018 / Ricercar

Giovanni Gabrieli, Omnes Gentes a 16 (in quatro cori)

Choeur de chambre de Namur, Ensemble La Fenice, Jean Tubery (direction)

Ricercar RIC 129