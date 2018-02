Les Pensées de Pascal avec Pascal Dusapin et Thomas Ospital

A la table des Invités

- Pascal Dusapin (compositeur)

pour le Week End Pascal Dusapin les 17 et 18 février à la Philharmonie de Paris

Il donnera en création française son Double concerto pour violon et violoncelle avec l’ONF dirigé par Pascal Rophé, Viktoria Mullova au violon et Matthew Barley au violoncelle, le 24 mai prochain

Thomas Ospital (orgue)

pour le CD « Bach- Escaich Convergences » collection Tempéraments-Radio France

Programme musical

Dusapin: Sept pièces solos pour orchestre, Reverso (n°6)

Orchestre Philharmonique de Liège

Pascal Rophé (direction)

Naïve MO 782 180

Dusapin: O Mensch

Georg Nigl (baryton)

Vanessa Wagner (piano)

WWE 20405

Thomas Ospital: Visions 1 (improvisation)

orgue de Radio France

TEM 31 6060

Bach: Choral " Herzlich tut mich verlangen " BWV 727

Thomas Ospital (orgue)

orgue de Radio France

TEM 31 6060

Dusapin: Morning in Long Island

Orchestre Philharmonique de Radio France

Myung-Whun Chung (direction)

Deutsche Grammophon 481

Bach: Sonate en trio n°2 en ut m BWV 526

Thomas Ospital (orgue)

orgue de Radio France

TEM 31 6060

Prokofiev: Concerto n°2 en sol m op 63

Viktoria Mullova (violon)

Orchestre Symphonique de la Radio de Franckfort

Paavo Järvi (direction)

Onyx