Les secrets de Marianne, Jean-François Heisser et Marianne Crebassa

À la table des Invités:

- Jean-François Heisser : pianiste, chef d’orchestre, pédagogue, dont l'activité est aujourd’hui partagée entre une carrière de soliste, de directeur musical de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine depuis 2001, de chef invité, et aussi de directeur artistique pour différentes structures et programmations de premier plan.

- Marianne Crebassa : mezzo soprano, consacrée artiste lyrique de l’année aux dernières victoires de la Musique Classique. Après "Oh boy", elle sort son second album chez ERATO, consacré à la mélodie française. Dans cet album dédié à la mélodie, Marianne Crebassa et Fazıl Say partagent des Secrets cachés au cœur de la musique de Debussy, Ravel, Duparc, Fauré et Fazıl Say lui-même.

en savoir plus événement Sortie CD : Marianne Crebassa et Fazil Say - Secrets

Programmation musicale :

Henri Duparc4 mélodies : 4. Chanson triste

Marianne Crebassa (mezzo-soprano), Fazıl Say (piano)

ERATO [0190295768973]

Gabriel FauréMirages : 2. Reflets dans l'eau

Marianne Crebassa (mezzo-soprano), Fazıl Say (piano)

ERATO [0190295768973]

Claude Debussy3 chansons de Bilitis : 1. La Flûte de Pan

Marianne Crebassa (mezzo-soprano), Fazıl Say (piano)

ERATO [0190295768973]