Les Fantaisies marines d’Emmanuel K., avec Anton Martynov et Emmanuel Krivine

A la table des Invités

- Anton Martynov (violoniste, chef d’orchestre et compositeur)

pour Le Printemps du violon , festival international parrainé par Ivry Gitlis et Martha Argerich.

La Russie est à l’honneur de cette troisième édition qui se tiendra du 21 au 31 mars prochain dans le 7ème arrondissement de Paris.

- Emmanuel Krivine (chef d’orchestre)

pour le disque, consacré à Debussy (La Mer et Images), c'est le premier qu'il enregistre à la tête de l'Orchestre National de France, il sort prochainement chez Warner.

et pour les prochains concerts consacrés à Debussy: Shéhérazade avec Karine Deshayes le 24 mars et les concerts hommage à Debussy le 3 avril à Dijon, le 5 avril à Radio France.

Programme musical

Debussy: Images pour orchestre, "Le matin d'un jour de fête"

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine (chef d’orchestre)

Warner 0190295687038

Debussy: La Mer, "De l'aube à midi sur la mer", "Dialogue du vent et de la mer"

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine (chef d’orchestre)

Warner 0190295687038