Les dits sonnants, avec le Quatuor Les Dissonances et La Tremendita

À la table des Invités:

- Quatuor Les Dissonnances : David Grimal (violon), Hans Peter Hofmann (violon), David Gaillard (alto), Xavier Phillips (violoncelle)

Quatre personnalités musicales réunies par l’amitié et la passion, parcourant les routes du monde de la musique et menant leurs vies de solistes, de musiciens d’orchestre et de chambristes, se sont retrouvées pour la première fois autour de Leoš Janáček.

- La Tremendita est une des présentatrices les plus importantes d’une étonnante nouvelle génération de Flamenquitos. Née dans le légendaire quartier de tziganes Triana, dans une famille de musiciens de flamenco, elle a notamment obtenu le « Premio Manolo Caracol » au prestigieux « Concurso Nacional de Arte Flamenco » à Córdoba, annonçant déjà une grande carrière.

Programme musical :

TraditionnelMilonga

Rosario La Tremendita (chant et guitare)

TraditionnelBulería

Rosario La Tremendita (chant et guitare)

