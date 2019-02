Les Cordes d’Eole, avec Thomas Enhco et Wilhem Latchoumia

A la table des Invités

Thomas Enhco (pianiste)

Pour la sortie de son album Thirty chez Sony Classical

Wilhem Latchoumia (pianiste)

Pour la sortie de son album Prokofiev, Cinderella chez La Dolce Volta

Programme musical

Serge Prokofiev, Cendrillon (Gavotte op. 95/2)

Wilhem Latchoumia, piano

La Dolce Volta

Serge Prokofiev, Cendrillon (Amoroso op. 102/6)

Wilhem Latchoumia, piano

La Dolce Volta

Henry Cowell, Banshee

Wilhem Latchoumia, piano

La Dolce Volta

Henri Mancini, Two for the road

BOF / Two for the road

SONY

Thomas Enhco, _Works for solo piano (_Joue pour les anges)

Thomas Enhco (piano)

Sony Classical

Thomas Enhco, Concerto pour piano and orchestra (Allegro)

Thomas Enhco (piano)

Ensemble Appassionato

Dir. Mathieu Herzog

Sony Classical

Brad Mehldau, Don't think twice it's alright

Brad Mehldau, Chris Thile

NONESUCH / WARNER

Thomas Enhco,La Javanaise (improvisation after S. Gainsbourg)

Thomas Enhco (piano)

Sony Classical