Les adieux de la rêveuse, avec Vittorio Forte, Florence Bolton et Robin Pharo

A la table des invités

Vittorio Forte (pianiste) pour la sortie de son dernier disque : Abschied, consacré à Carl Philipp Emanuel Bach, sur le label Odradek.

Florence Bolton (gambiste et fondatrice de l'ensemble La Rêveuse) pour la sortie du dernier disque de l'ensemble La Rêveuse : London Circa 1700, sur le label Mirare.

Robin Pharo (gambiste) pour la sortie du premier album de l'Ensemble Près de votre oreille qu'il a créé en 2017 et dont il est le directeur musical : Come Sorrow, sur le label Paraty.

Programme musical

Godfrey Finger, Suite en ré mineur pour flûte à bec - IV. A ground

Ensemble La Rêveuse

Mirare MIR 368

Henry Purcell, Sonate n° 3 en ré mineur - III. Poco largo - Allegro

Ensemble La Rêveuse

Mirare MIR 368

Giovanni Battista Draghi, Sonate en trio en sol mineur - I. Adagio

Ensemble La Rêveuse

Mirare MIR 368

Robert Jones, The Second Booke of Songs and Ayres - "Love's God is a boy"

Ensemble Près de votre oreille : Anaïs Bertrand (mezzo-soprano), Nicolas Brooymans (basse), Thibaut Roussel (luth renaissance) & Robin Pharo (viole de gambe et direction)

Paraty 138245

Tobias Hume, The First Part of Ayres - "What greater grief"

Ensemble Près de votre oreille : Anaïs Bertrand (mezzo-soprano), Nicolas Brooymans (basse), Thibaut Roussel (luth renaissance) & Robin Pharo (viole de gambe et direction)

Paraty 138245

Robert Jones, The Second Booke of Songs and Ayres - "Come Sorrow"

Ensemble Près de votre oreille : Anaïs Bertrand (mezzo-soprano), Nicolas Brooymans (basse), Thibaut Roussel (luth renaissance) & Robin Pharo (viole de gambe et direction)

Paraty 138245

Carl Philipp Emanuel Bach, 12 Variations sur la Folia d'Espagne Wq. 118/9

Vittorio Forte (piano)

Odradek ODRCD368

Carl Philipp Emanuel Bach, Fantasia en fa majeur Wq. 59:5

Vittorio Forte (piano)

Odradek ODRCD368