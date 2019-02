Le Saut de l’anche, avec Philippe Berrod, Geoffroy Jourdain et Erwan Keravec

A la table des invités :

(clarinette) et un quatuor à cordes d’étudiants du CNSM de Paris qui joueront de la musique en direct ! Philippe Berrod donnera un concert ce mercredi 6 février au Bal Blomet (Paris), sous le titre Clarinet Fantasia. Geoffroy Jourdain (directeur artistique et musical des Cris de Paris) pour le spectacle Heptaméron mis en scène par Benjamin Lazar, aux Bouffes du nord (Paris) du 1er au 23 février

(directeur artistique et musical des Cris de Paris) pour le spectacle Heptaméron mis en scène par Benjamin Lazar, aux Bouffes du nord (Paris) du 1er au 23 février Erwan Keravec (sonneur de cornemuse) pour le projet Extended Vox avec les Cris de Paris, en concert le 7 février au Théâtre d'Orléans.

Programme musical

Orlando Gibbons, What is our Life ?

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

Harmonia Mundi HMM 902298

Carlo Gesualdo, O vos Omnes

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

Harmonia Mundi HMM 902298

Carl Maria von Weber, Quintette en si majeur pour clarinette et quatuor à cordes op. 34 - II. Fantasia

Philippe Berrod (clarinette), Yaoré Talibart, Jeroen Seuys (violons), Pierre Couriol (alto), Noémie Akamatsu (violoncelle)

Enregistrement Radio France

Carl Maria von Weber, Quintette en si majeur pour clarinette et quatuor à cordes op. 34 - IV. Rondo

Philippe Berrod (clarinette), Yaoré Talibart, Jeroen Seuys (violons), Pierre Couriol (alto), Noémie Akamatsu (violoncelle)

Enregistrement Radio France

Alexis Ciesla, Jardin zen pour deux clarinettes

Alexis Ciesla & Philippe Berrod (clarinettes)

Ad Vitam AV 180715

Bernhard Lang, Die Sterne des Hungers - IV. Interludium : ma fin est...

Sabine Lutzenberg, Klangforum Wien, Sylvain Cambreling (direction)

Kairos 0013092KAI

Wolfgang Mitterer, Run

Erwan Keravec & Guenole Keravec (cornemuses), Erwan Hamon (bombarde), Mickael Cozien (biniou)

Buda Musique 860299