Le roman de Lili B., avec Alain Galliari et Reinoud van Mechelen

A la table des invités :

Alain Galliari (écrivain, musicologue) pour la parution du récit Lili sur la compositrice Lili Boulanger

(écrivain, musicologue) pour la parution du récit Lili sur la compositrice Lili Boulanger Reinoud van Mechelen (ténor) et Anna Besson (flûtiste) pour la sortie du disque Louis-Nicolas Clérambault, cantates françaises chez Alpha

Programme musical

Jean-Sébastien Bach, Wenn auch gleich aus der Höllen BWV 107

Reinoud van Mechelen (ténor), Ensemble A Nocte Temporis : Anna Besson (flûte), Benjamin Alard (orgue), Ronan Kernoa (violoncelle)

Alpha 252

Nicolas Clérambault,L'amour, guéri par l'amour, Cantate première à voix seule et simphonie - Air : "Souffrez, plaintive Philomele"

Reinoud van Mechelen (ténor), Anna Besson (flûte), Emmanuel Resche (violon), Myriam Rignol (viole de gambe), Benjamin Alard (clavecin)

Alpha 356

Nicolas Clérambault, Le Jaloux, Cantate 11e à voix seule et symphonie - Air : "Dieu des amants prends ma deffence"

Reinoud van Mechelen (ténor), Anna Besson (flûte), Emmanuel Resche (violon), Myriam Rignol (viole de gambe), Benjamin Alard (clavecin)

Alpha 356

Nicolas Clérambault, Pyrame et Thisbé, Cantate 4e à voix seule et symphonie - Plainte : "Quoi ? Tisbé tu n'es plus"

Reinoud van Mechelen (ténor), Anna Besson (flûte), Emmanuel Resche (violon), Myriam Rignol (viole de gambe), Benjamin Alard (clavecin)

Alpha 356

Nicolas Clérambault, Apollon, Cantate sur la paix à voix seule et simphonie - Air : "Doux repos de l'indifference"

Reinoud van Mechelen (ténor), Anna Besson (flûte), Emmanuel Resche (violon), Myriam Rignol (viole de gambe), Benjamin Alard (clavecin)

Alpha 356

Lili Boulanger, Trois pièces pour violon et piano - I. Nocturne

Yehudi Menuhin (violon), Clifford Curzon (piano)

EMI 2641532

Lili Boulanger, Clairières dans le ciel - "Les Lilas qui avaient fleuri"

Carolyn Sampson (soprano), Joseph Middleton (piano)

BIS 2102SACD

Lili Boulanger, D'un soir triste

BBC Philharmonic Orchestra, Yan Pascal Tortelier (direction)

Chandos CHAN 9745