Perpetual night, avec Lucile Richardot, Arthur Ancelle et Ludmila Berlinskaïa

A la table des invités :

Lucile Richardot (contralto) pour le spectacle Songs avec Sebastien Daucé et l’ensemble Correspondances, qui vient d'être créé et qui sera en tournée à Lorient, Caen, et enfin aux Bouffes du Nord à Paris du 5 au 15 janvier. La version de concert sera quant à elle donnée le 24 novembre à Versailles sous le titre Perpetual night.

Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle (pianistes) pour leur nouvel album : Belle Époque sur le label Melodiya, qui rassemble des œuvres françaises du début du XXe siècle pour deux pianos.

Programme musical

Le Concert royal de la Nuit : Première Veille, la Nuit - "Languissante clarté, cachez-vous dessous l'onde" (la Nuit)

Lucile Richardot (contralto), Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé (direction)

Harmonia Mundi HMC 9022223

John Banister, Give me my lute

Lucile Richardot, Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé (direction)

Harmonia Mundi 902269

Nicholas Lanier, No more shall meads

Lucile Richardot, Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé (direction)

Harmonia Mundi 902269

John Banister, Amintas, that true hearted swain

Lucile Richardot, Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé (direction)

Harmonia Mundi 902269

Reynaldo Hahn, Le Ruban dénoué, 12 valses pour deux pianos - II. Les soirs d'Albi

Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle (pianos)

Melodiya MEL CD 10 02563

Charles Koechlin, Suite pour deux pianos - III. Andantino con moto quasi allegro

Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle (pianos)

Melodiya MEL CD 10 02563

Claude Debussy, En blanc et noir, suite pour deux pianos L. 134 - III. Scherzando

Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle (pianos)

Melodiya MEL CD 10 02563

Cécile Chaminade, Valse carnavalesque op. 73

Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle (pianos)

Melodiya MEL CD 10 0256