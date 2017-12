Le Club des Critiques - 22 décembre

A la table des Critiques :

- Pierre Flinois (AFP-Diapason)

- Richard Martet (Opéra Magazine)

- Christian Merlin (Le Figaro)

Ce soir on parle du:

- Comte Ory de Rossini avec Les Eléments et l' Orchestre des Champs-Elysées dirigés par Louis Langré, jusqu'au 31 décembre à l'Opéra Comique

- Elektra de Richard Strauss (15 décembre à la Philharmonie) par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck avec Nina Stemme, Waltraud Meier, Matthias Goerne

-The Dream of Gerontius d’Edward Elgar entre au répertoire du Choeur et de l’Orchestre de Paris les 21 et 22 décembre à la Philharmonie de Paris sous la direction de Daniel Harding

- Dialogues des Carmélitesde Poulenc sous la baguette d'Alain Altinoglu et dans la mise en scène d'Olivier Py jusqu'au 22 décembre à La Monnaie de Bruxelles