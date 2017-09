Le Club des Critiques - 8 septembre

A la table des critiques

- Richard Martet (Opéra magazine)

- Benoit Fauchet (AFP-Diapason)

- Emanuelle Giuliani (La Croix)

Ce soir on parle de:

du coffret Mozart Fritz Busch at Glyndebourne chez Warner classics

du CD Don Giovanni par Jérémie Rohrer et Le Cercle de l'Harmonie au Théatre des Champs-Elysées chez Alpha

du CD Mendelssohn par Isabelle Faust et Pablo Heras-Casado chez Harmonia Mundi

Programme musical:

Mozart:

Fritz Busch (direction)

Warner Classics 0190295801748

Mozart: Don Giovanni

Le Cercle de l'Harmonie

Jérémie Rohrer (direction)

Alpha 379

Mendelssohn:

Isabelle Faust (violon)

Freiburger Barockorchestrer

Pablo Heras-Casado (direction)

Harmonia Mundi HMM 902325