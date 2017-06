Le Club des Critiques - 2 juin

A la table des Critiques:

- Christian Merlin (Le Figaro)

- Philippe Venturini (Les Echos, France Musique)

- Pierre Flinois (Classica)

Ce soir on parle de:

- les Trois petites liturgies de Messiaen le 1er juin au Festival de Saint Denis

- Le London Symphony Orchestra et la pianiste Mitsuko Uchida dans la 9ème de Bruckner dirigée par Bernard Haïtink le 30 mai à la Philharmonie de Paris

- Le Wiener Solisten Septett avec la soprano Yeree Suh et Rainer Honeck à la direction et au violon le 31 mai au TCE

- Aïda de Verdi jusqu'au 4 juin à la Monnaie de à Bruxelles

- du CD de Julia Lezhneva consacré aux airs d'opéra de Graun