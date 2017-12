Le Club des Critiques - 15 décembre

A la table des Critiques:

- Vincent Warnier (organiste)

- Benoit Fauchet (AFP-Diapason)

- Richard Martet (Opéra Magazine)

Ce soir on parle de:

- Pelléas et Mélisande de Debussy avec Magdalena Kozena (Mélisande), Christian Gerhaher (Pelléas) et le LSO, dirigés par Sir Simon Rattle

- Pelléas et Mélisande de Debussy avec Marc Mauillon (Pelléas), Jenny Davieten (Mélisande) , dirigé par Maxime Pascal et mis en scène par Benjamin Lazar. DVD chez Bel Air classiques

- La Symphonie n°6 "Pathétique" de Tchaikovsky par Teodor Currentzis et Musica Aeterna chez Sony classical