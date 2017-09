Le Classic Club avec Mathieu Romano et Emmanuel Bardon

A la table des Invités:

Mathieu Romano (directeur artistique de l'Ensemble Aedes)

pour Les Vêpres de Philippe Hersant le 14 septembre à Dôle et le 15 à Besançon

Emmanuel Bardon (directeur musical de l'ensemble Canticum Novum)

pour le concert du 30 septembre à Ambronay

Programme musical

Poulenc: Messe en sol M

Ensemble Aedes

Mathieu Romano (direction)

NoMadMusic NMM019

Britten: Ad Majorem Dei Gloriam

Ensemble Aedes

Mathieu Romano (direction)

NoMadMusic NMM019

Franck Martin:Messe

Ensemble Aedes

Mathieu Romano (direction)

NoMadMusic NMM019

Schnittke: Psalms of Repentance for mixed Choir

Swedish Radio Choir

Tönu Kaljuste (direction)

ECM new series 1583 453 51362