Le cas Berlioz (3/5) : Fantastique ! avec Bruno Messina

Compositeur d’exception, autobiographe enflammé, loser magnifique, Hector Berlioz semble avoir volontairement fait de sa vie un grand récit fait de folies et de ratages, de passions et de tragédies. Traitée souvent avec condescendance, son œuvre toujours surprenante a pourtant inspiré, de Liszt à Mahler, un nombre considérable de compositeurs.

Le Classic Club profite donc du cent-cinquantenaire de sa disparition pour se pencher pendant une semaine sur le cas Berlioz : en cinq émissions, avec le concours de spécialistes, critiques et musiciens, le plus romanesque des romantiques vous offre quelques-uns de ses multiples visages...

Ce soir on évoque les mondes souterrains, noirs et fantastiques, les légendes du Dauphiné, l'Histoire Sainte, les superstitions dont les traces émaillent l'oeuvre du compositeur et qui sont autant de sources d'inspiration.

A la table des Invités :

Bruno Messina (directeur du Festival Berlioz de la Côte Saint André)

la prochaine édition du Festival Berlioz se déroulera du 18 août au 2 septembre 2019.

Bruno Messina est l'auteur de Berlioz aux éditions Actes (il fait partie de la Sélection du Prix France Musiuque des Muses 2019).

Programmation musicale

Mendelssohn : La Première nuit de Walpurgis op 60

The Chamber Orchestre of Europe

Nikolaus Harnoncourt (direction)

Teldec 90331 74882 2

Liszt : Méphisto-valse Chicago Symphonie Orchestra

Fritz Reiner (direction)

Les Indispensables de Diapason

Berlioz : La Symphonie fantastique op 14, "Songe d'une nuit de sabbath"

Orchestre Philharmonique de Vienne

Pierre Monteux (direction)

Decca 460 452-2

Berlioz :Le Songe d'Hérode, "Toujours ce rêve"

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

John Eliot Gardiner (direction)

Erato 2292-45275-2

Berlioz : La Symphonie fantastique, "La Marche au suplice"

Boston Symphonie Orchestra

Charles Munch (direction)

LSC 2608

Gounod : La Nonne sanglante Véronique Gens (soprano)

Orchestre Symphonique ose

Daniel Kawka (direction)

Warner classics 0190295614447/18

Saint-Saëns : Danse Macabre

Orchestre symphonique de Montréal

Kent Nagano (direction)

Decca 4830396

Hommage :Jean Starobinsky, mélomane averti, critique littéraire spécialiste des grands auteurs du XVIIIe siècle au savoir immense tant dans le domaines des humanités que des sciences, est décédé ce 4 mars à l'âge de 98 ans.

Mozart : Noces de Figaro

Elizabeth Schwarzkopf (soprano)

Wiener Philharmoniker

Herbert von Karajan (direction)

Emi classics