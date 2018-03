La terre tremble, avec Hector Parra et Vincent Dumestre

A la table des invités :

Vincent Dumestre (fondateur et directeur artistique du Poème Harmonique) pour une série de concerts à la Chapelle Royale et à l'Opéra Royal de Versailles en mars et en mai, et pour la sortie imminente d'un nouveau disque, "Majesté", en avril sur le label Alpha.

Programme musical

Jeremiah Clarke, Ode on the death of Henry Purcell : "All's untuned but yond diviner sphere"

Katherine Watson, Nicholas Tamagna, Jeffrey Thompson & Geoffroy Buffière (solistes)

Les Cris de Paris, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

Alpha 285

Michel-Richard de Lalande, Ecce Nunc Benedicite - Benedicat te Dominus ex Sion

Ensemble Aedes, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

Alpha 968 (à paraître en avril 2018)

Michel-Richard de Lalande, Deitatis Majestatem - Quam Dulcis est

Ensemble Aedes, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

Alpha 968 (à paraître en avril 2018)

Anonyme,Allons vielle imperfaite

Marc Mauillon (baryton), Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

Alpha 213

Hector Parra, Das geopferte Leben (extrait)

Lini Gong (soprano), Ensemble Recherche, Freiburger Barockorchester, Peter Tilling (direction)

Enregistré à la Münchener Biennale 2014 / Copie privée

Hector Parra, Wilde (extrait)

Lini Gong (soprano), Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Peter Rundel (direction)

Enregistré au Schwetzinger SWR Festspiele 2015 / Copie privée

Michel-Richard de Lalande, Te Deum - In te, Domine, Speravi

Ensemble Aedes, Le Poème Harmonique, Vincent Dumestre (direction)

Alpha 968 (à paraître en avril 2018)