A la table des invités:

Samuel Jean (chef d'orchestre, pianiste).

Sortie du disque "La Société Anonyme des Messieurs Prudents" chez le label Klarte.

Fabian Gastellier (écrivaine et éditrice)

Fabian Gastellier a publié Fritz Buch, L'exil, 1933-1951 aux éditions Notes de Nuit

Georges Zeisel (Directeur-Fondateur ProQuartet)

Programme musical

Vincent Youmans, Tea for two - Acte II : "No no Nanette" (duo Nanette et Tom)

Julie Fuchs (soprano), Stanislas de Barbeyrac (ténor), Orchestre national de Lille, Samuel Jean (direction)

Deutsche Grammophon [4812007]

Louis Beydts, La Société Anonyme des Messieurs Prudents - III. Ne touchez pas à ce bouton

Isabelle Druet (mezzo-soprano), Jérôme Billy (ténor), Mathias Vidal (ténor), Thomas Dolié (baryton), Dominique Côté (baryton)

Orchestre régional Avignon-Provence, Samuel Jean (direction)

Klarthe (parution 9 juin 2017)

Georges Bizet, Le Docteur miracle - Ouverture

Orchestre lyrique de région Avignon Provence, Samuel Jean (direction)

Timpani [1C1204]

Henriette Renié, Concerto en ut mineur - III. Scherzo

Orchestre régional Avignon Provence, Samuel Jean (direction)

Naïve [V5419]

Wolfgang Amadeus Mozart, Le Nozze di Figaro - Ouverture

Orchestre du Festival de Glyndebourne, Ftritz Busch (direction)

Naxos [811018687]

Richard Strauss, Vier letzte Lieder - I. Beim Schlafengehen (Hesse)

Sena Jurinac (soprano), Orchestre philharmonique de Stockholm, Fritz Busch (direction)

EMI [CDH 7631992]

Ludwig van Beethoven, Symphonie n° 7 en la majeur op. 92 - IV Allegro con brio

Orchestre symphonique de Londres, Fritz Busch (direction)

Enregistré en live le 15 octobre 1950

[Copie privée]