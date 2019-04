La Relève ! Avec Marie Perbost, Louis-Noël Bestion de Camboulas et Angélique Boudeville

A la table des Invités

Marie Perbost (soprano)

Pour le disque " Une jeunesse à Paris ", recueil de mélodies, chansons et airs d'opérettes, avec la pianiste Joséphine Ambroselli et les solistes des Frivolités parisiennes, chez Harmonia Mundi dans la collection Harmonia Nova

et ses prochains concerts :

- le 4 mai à 20h au Festival de Pâque de Deauville dans la Passion selon Saint Jean de Bach sous la direction de Valentin Tournet

- le 2 juin au Théâtre de Saint-Dizier dans Le testament de Tante Caroline (Roussel)

- puis du 6 au 13 juin au Théâtre de l’Athénée

Louis-Noël Bestion de Camboulas (organiste et chef d’orchestre)

pour le disque " Soleil Couchants " enregistré sur l'orgue de salon Cavaillé-Coll qui se trouve à Royaumont sorti chez Harmonia Mundi dans la collection Harmonia Nova

ses prochains concerts :

- le 30 avril, Bach the minimalist, avec La Tempête à l'Opéra de Limoges

- 19 mai : Confidences Sacrées, avec Les Surprises à Guérande

Angélique Boudeville (soprano)

Elle est Rosalinde dans la Chauve-souris par l'Académie de l'Opéra de Paris

demain le 26 avril au Théâtre Impérial de Compiègne

les 15 et 17 mai à la Maison de la Culture d'Amiens

et les 22 et 24 mai à la MC2 - Grenoble

Programme musical

Brahms : Intermezzo en la b M op 76 n°3

Arcadi Volodos (piano)

Sony Classical 88875130192

Poulenc : Banalités FP 107, " Sanglots "

Marie Perbost (soprano)

Josephine Ambroselli (piano)

Harmonia Mundi, coll. Harmonia Nova HMN 916112

Désiré Dihau: La Tour Eiffel

Marie Perbost (soprano)

Josephine Ambroselli (piano)

Harmonia Mundi, coll. Harmonia Nova HMN 916112

Nadia Boulanger : Soir d'hiver Louis-Noël Bestion de Camboulas (orgue)

Harmonia Mundi, coll. Harmonia Nova HMN916113

Lizst : Romance oubliée

Adrien La Marca (alto)

Louis-Noël Bestion de Camboulas (organiste)

Harmonia Mundi, coll. Harmonia Nova HMN916113

Berlioz : Les Nuits d'été

Angélique Boudeville (soprano)

Orchestre Ostinato

Jean-Luc Tingaud (direction)

Enregistrement non commercialisé

Verdi : Ernani

Angélique Boudeville (soprano)

Orchestre Colonne

Laurent Petitgirard (direction)

Finale du Concours Voix nouvelles

Concert donné le 10 février 2018 à l'Opéra Comique

Enregistrement Radio France non commercialisé

Quelques notes en hommage à Jean-Pierre Marielle

Tout les Matins du Monde (BOF)

Sainte Colombe : la gavotte du tendre

Jordi Savall (viole de gambe)