La Diva du blues, avec Stéphane Koechlin et Alexandre Lacroix

A la table des Invités

- Stéphane Koechlin (chroniqueur musical et écrivain)

pour la biographie consacrée à Bessie Smith parue au Castor Astral

- Alexandre Lacroix (directeur de la rédaction de Philosophie magazine)

pour un récit en 9 épisodes consacré au Boris Godounov (mise en scène de Ivo van Hove) donné à l'Opéra Bastille en juin dernier.

Les articles sont visibles sur le site de l'Opéra de Paris

Programme musical

Moussorgski : Boris Godounov, "Hardi notre mâle témérité"

Orchestre Symphonique National de Washington

Mstislav Rostropovitch (direction)

Erato 2292 45418 2

Moussorgski : Boris Godounov,"Assez je suffoque" Orchestre Philharmonique de Berlin

Claudio Abbado (direction)

Sony S3K 58977

Moussorgski : _Boris Godounov, "_Gloire, gloire, gloire"

Orchestre et Choeur du Théatre Kirov

Valery Gergiev (direction)

Philips 462230 2

Moussorgski : Boris Godounov, La Mort de Boris

Jose van Dam (baryton-basse)

Choeur et Orchestre du Théatre de la Monnaie

Michael Schonwandt (direction)

Cypres archive CPRE CYP 8603

Bessie Smith : Back water blues (1927)

BDMusic 73114

Bessie Smith : Nobody knows you when you're down and out (1929)

Difymusic BDJZ 055

Bessie Smith : Gimme a pigfoot and a bottle of beer (1933)

CBS 62378

Bessie Smith : Take me for a buggy ride (1933)

Chant du monde 574 1305