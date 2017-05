"L’Impromptue" - avec Amandine Savary et François Leleux

A la table des Invités :

Amandine Savary (pianiste)

Nouveau CD paru sous le label MUSO : "Amandine Savary, Impromptus"

François Leleux (hautboiste)

En concert mardi 30 juin au Théâtre des Champs Elysées (Paris) avec la violoniste Lisa Batiashvili et l'Orchestre de Chambre de Paris

Programme musical

Jean-Sébastien Bach, Oratorio de Pâques BWV 249 - Adagio

Orchestre de chambre d'Europe, François Leleux (hautbois et direction)

Sony Classical [88697112742]

Wolfgang Amadeus Mozart, Don Juan K 527 - Acte II : "Non mi dir" (air de Donna Anna)

Arrangement pour clarinette et orchestre : François Leleux

Camerata de Salzbourg, François Leleux (hautbois et direction)

Sony Classical [88697365482]

Ludwig van Beethoven, Trio en do majeur op. 87 pour hautbois, clarinette et basson - IV. Finale. Presto

François Leleux (hautbois), Paul Meyer (clarinette) et Gilbert Audin (basson)

Warner Classics [0190295919566]

György Ligeti, Continuum

Eliabeth Chojnacka (clavecin)

Sony [SK 62307]

Ernest Chausson, Quatre mélodies op. 8 - n° 4 : "Nos souvenirs" (arrangement pour violoncelle et piano)

Christian-Pierre La Marca (violoncelle), Amandine Savary (piano)

Sony [88697881592]

Franz Schubert, Quatre Impromptus D. 899 op. 90 - n° 1 en do mineur : Allegro molto moderato

Amandine Savary (piano)

Muso [mu-015]

Franz Schubert, Quatre Impromptus D. 935 op. posth. 142 - n° 4 en fa mineur : Allegro scherzando

Amandine Savary (piano)

Muso [mu-015]