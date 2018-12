l’ABC du piano (3/4) , avec Roger Muraro et le Quatuor Yako

A la table des Invités

- Roger Muraro (pianiste)

Pour le concert au Théâtre des Bouffes du Nord lundi 10 décembre avec Fanny Robilliard, Raphaël Perraud et Patrick Messina; puis en tournée à Cherbourg, le 12 décembre, et début 2019 à Saint-Omer, Béziers, Coulommiers...

Et pour le CD Debussy, Etudes et Messiaen, sorti aujourd'hui chez Harmonia Mundi.

- Quatuor Yako musique en direct !

Programme musical

Debussy: Douze Etudes pour piano, Livre I; Pour les "Cinq doigts" d'aprés Monsieur Czerny

Roger Muraro

Harmonia Mundi HMM 905304

Debussy: Douze Etudes pour piano, Livre I; Pour les arpèges composés

Roger Muraro (piano)

Harmonia Mundi HMM 905304

Messiaen : Les Fauvettesde l'Hérault Roger Muraro (piano)

Harmonia Mundi HMM 90530