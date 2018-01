Horizons chimériques - David Enhco et Yves Rechsteiner

A la table des invités :

David Enhco (trompettiste) pour la parution du disque Django Extended et du livre-disque pour enfants Monsieur Django et Lady Swing avec The Amazing Keystone Big Bang

(trompettiste) pour la parution du disque Django Extended et du livre-disque pour enfants Monsieur Django et Lady Swing avec The Amazing Keystone Big Bang Yves Rechsteiner (claveciniste et organiste) pour la sortie du disque L'Héritage de Rameau aux Editions Ambronay avec l'Ensemble Les Surprises

Programme musical :

Django Reinhardt / Stéphane Grappelli, Minor Swing

Didier Lockwood (violon), Stochelo Rosenberg (guitare), Thomas Dutronc (guitare), Marian Badoi (accordéon), The Amazing Keystone Big Bang

Nome 010

Django Reinhardt, Troublant Boléro

The Amazing Keystone Big Bang

Livre-disque Nome

Miles Davis, Boblicity

Miles Davis (trompette)

Capitol Records ‎CP32-5181

Ellis Marsalis, Swinging at the heaven

Ellis Marsalis (piano), Brandford Marsalis (saxophones), Delfeayo Marsalis (trombonne), Jason Marsalis (batterie), Wynton Marsalis (trompette), Roland Guerin (basse)

Marsalis Music MARCD 3302

George Gershwin, They can't take that away from me

Ella Fitzgerald (voix), Louis Armstrong (voix et trompette), Oscar Peterson (piano), Herb Ellis (guitare), Buddy Rich (batterie)

Verve 825 373-2

Jean-Philippe Rameau, Concerto "Les Enfers" (arr. Yves Rechsteiner) - Contredanse

Yves Rechsteiner (orgue), Ensemble Les Surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas (direction)

Ambronay AMY050

Jean-Philippe Rameau, Concerto "Les Sauvages" (arr. Yves Rechsteiner) - II. Air tendre

Yves Rechsteiner (orgue), Ensemble Les Surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas (direction)

Ambronay AMY050

Jean-Philippe Rameau, Concerto "Les Amours" (Arr. Yves Rechsteiner) - III. Musette et IV. Tambourins

Yves Rechsteiner (orgue), Ensemble Les Surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas (direction)

Ambronay AMY050

David Enhco, Interspiratio

David Enhco (trompette), Roberto Negro (piano), Florent Nisse (contrebasse), Gautier Garrigue (batterie)

Nome 149092