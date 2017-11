Histoires de Pygmalions, avec François Le Roux, Jean-François Vinciguerra et Jérôme Pernoo

A la tables des invités

- François Le Roux (baryton)

pour My Fair Lady à l'Opéra de Marseille du 30 décembre au 7 janvier

- Jean-François Vinciguerra (baryton)

pour My Fair Lady à l'Opéra de Marseille du 30 décembre au 7 janvier

- Jérôme Pernoo (violoncelliste)

pour les concerts de la série "novembre-décembre" du Centre de Musique de Chambre de Paris, Salle Cortot (jusqu'au 9/12). A noter entre autres le "Dark concert" du 14 décembre.

Prochaine série à partir du 11 janvier

Programme musical

Fauré: Les roses d'Ispahan

François Le Roux (baryton)

Orchestre philaharmonique de Monte Carlo

John Nelson (direction)

EMI 5550552

Ravel /Verlaine: Un grand sommeil noir

François Le Roux (baryton)

Pascal Rogé (piano)

Chant du Monde LDC 278 11 31

Frederick Loewe: My Fair Lady, "without you". BO du film de George Cukor

Audrey Hepburn (comédienne)

Rex Harrison (comédien)

Stanley Holloway (comédien)

André Prévin (direction)

Sony SK 66711

Frederick Loewe: My Fair Lady, "just you wait"

Kiri Te Kanawa (soprano)

Orchestre symphonique de Londres

John Mauceri (direction)

Decca 421200-2

Hervé:Le petit Faust, opéra bouffe.

Air de Valentin: "Quand un militaire part pour la guerre"

Jean-François Vinciguerra (baryton)

Enregistrement non commercialisé**

Offenbach: Duo en si m op 51 n°2

Raphaël Chrétien (violoncelle)

Jérôme Pernoo (violoncelle)

Ligia digital LIDI 0302194-08

Connesson: Concerto: vif, pour violoncelle et orchestre

Jérôme Pernoo (violoncelle)

Orchestre philharmonique de Monte-Carlo

Jean-Christophe Spinosi (direction)

DGG 481 1166