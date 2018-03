Heureux comme Apap, avec Gilles Apap, David Kadouch et Edgar Moreau

A la table des invités :

Gilles Apap (violoniste) en concert mercredi 28 mars à la Salle Gaveau (Paris)

(violoniste) en concert mercredi 28 mars à la Salle Gaveau (Paris) David Kadouch (pianiste)

(pianiste) et Edgar Moreau (violoncelliste) pour la sortie d'un disque en duo sur le label Erato

Programme musical

Antonio Vivaldi, Concerto en fa majeur op. 8 n° 3 RV 293 - III. Allegro

Gilles Apap & The Colors of invention, Gilles Apap (violon et direction)

Apapziz Productions GKJ00102

Tony Bennett, The Lady is a tramp

Gilles Apap & The Transylvanian Mountain Boys

Apapziz Productions GKJ00112

Francis Poulenc, Souvenirs

Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

Erato 0190295740627

Rita Strohl, Titus et Bérénice, grande sonate dramatique - IV. Allegro molto movimento

Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

Erato 0190295740627

Leos Janacek, Dans les brumes

David Kadouch (piano)

Mirare MIR274

César Franck, Sonate en la majeur FWV 8 (arr. Jules Delsart)- I. Allegretto ben moderato Edgar Moreau (violoncelle), David Kadouch (piano)

Erato 0190295740627