Harmonie du soir, avec Stéphane Degout, Jacques Lenot et Jean-Marc Barr

A la table des Invités :

- Stéphane Degout (baryton)

pour le disque "Harmonie du soir" avec Alain Planès et Sophie Karthaüser chez Harmonia Mundi

- Jacques Lenot (compositeur)

pour le week-end Patrimoine et Créations autour de Jacques Lenot dans le cadre du Festival Toulouse-les-Orgues, les 5 et 6 octobre à Auch (Gers), durant lequel auront lieu 4 créations mondiales. Et le CD " Jacques Lenot : Frammenti intimissimi " par le Quatuor Tana (sortie le 15 octobre chez L’oiseau prophète)

- Jean-Marc Barr (comédien)

pour La Sonate à Kreutzer au Théatre Hébertot, jusqu'au 7 octobre

* Le tableau de Camille Pissarro : Déchargement de bois, quai de la Bourse, coucher de soleil est exposé jusqu'au 10 février 2019 au Musée Marmottan (Paris) dans le cadre de l'exposition Collections privées

Programmes musicales

Stéphane Degout (baryton)

Pygmalion

Raphaël Pichon (direction)

Debussy: Les Fêtes galantes, " Les Ingénues "

Stéphane Degout (baryton)

Alain Planès (piano)

Harmonia Mundi HMM 902306.07

Debussy / Tristan L'Hermite : LePromenoir des 2 amants, " Je tremble en voyant ton visage "

Stéphane Degout (baryton)

Alain Planès (piano)

Harmonia Mundi HMM 902306.07

Beethoven : Sonate n°9, A Kreutzer

Lorenzo Gatto (violon)

Julien Libeer (piano)

Alpha 240

Berlioz : Les Troyens

Stéphane Degout (baryton)

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

John Nelson (direction)

Erato