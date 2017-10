Fantaisie en écho, avec François Joubert-Caillet, Gary Hoffman et Claire Désert

A la table des Invités:

- François Joubert-Caillet (gambiste fondateur de l’Achéron, dont le noyau est un consort de violes de gambe)

et L'Achéron

Pour le CD ""Orlando Gibbons, Fancies for the Viols" chez Ricercar - Sortie le 26/10/17

et le concert du 20 octobre à l'Arsenal de Metz

- Gary Hoffman (violoncelle)

et Claire Désert (piano)

pour le CD Brahms

Musique en direct

par l'Achéron (François Joubert-Caillet, Sarah van Oudenhove , Andreas Linos)

Gibbons: Deux fantaisies

**Programme musical

Gibbons:** In Nomine en do m à 6

l'Achéron

François Joubert-Caillet (direction)Ricercar - RIC 384