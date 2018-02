Et in Arcadia ego, avec Eric Reinhardt, Lea Desandre et Béatrice Uria-Monzon

A la table des Invités

- Eric Reinhardt (écrivain)

et

- Lea Desandre (mezzo-soprano)

pour Et in Arcadia ego, musique de Rameau et textes d'Eric Reinhardt par Lea Desandre, Les Talens Lyriques, Les Eléments sous la direction de Christophe Rousset, à l'Opéra Comique jusqu'au 11 février

- Béatrice Uria-Monzon (mezzo-soprano)

pour Hérodiade de Massenet à l'Opéra de Marseille du 23 au 30 mars 2018

Programme musical

Berlioz: Les Troyens

Béatrice Uria-Monzon (mezzo-soprano)

enregistrement non commercialisé

Mascagni: Cavalliera Rusticana

Béatrice Uria-Monzon (mezzo-soprano)

Luciano Acocella (direction)

enregistrement non commercialisé

Massenet: Hérodiade, vous qui tenez conseil...

Nadine Denize (soprano)

José van Dam (baryton basse)

Orchestre du Capitol de Toulouse

Michel Plasson (direction)

EMI classics 5553782

Haydn: Scena di Berenice,: Berenice che fai

Lea Desandre (mezzo-soprano)

Opera fuoco

David Stern (direction)

Aparte AP165

Rameau: Troisième concert

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset (direction)

Decca 467 699-2

Haydn: Scena di Berenice

Lea Desandre (mezzo-soprano)

Opera fuoco

David Stern (direction)

Aparte AP165