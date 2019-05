Escapade viennoise (1/2)

La Femme sans ombre de Richard Strauss est à voir à la Staatsoper de Vienne à partir du 25 mai , dans une nouvelle mise en scène signée Vincent Huguet, et sous direction musicale de Christian Thielemann. La Première de l'opéra sera diffusée dès le lendemain sur France Musique : dimanche 26 mai à 20h dans l'émission Dimanche à l'Opéra .

L'Opéra d'Etat de Vienne fête également ses 150 ans cette année, et un certain nombre d'événements et de festivités sont associés à cet anniversaire. Nous recevrons à cette occasion son directeur actuel Dominique Meyer.