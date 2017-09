E Cosi ! avec Franck Krawczyk, Félicien Brut, Edouard Macarez et Omer Bouchez

A la tables des Invités

- Franck Krawczyk (compositeur)

pour E Cosi ! à La Marbrerie de Montreuil le 26 septembre

- Félicien Brut (accordéon) Musique en DIRECT

et Edouard Macarez (contrebassiste - contrebasse à l’ONF)

et Omer Bouchez (violon – 1er violon du quatuor Hermès)

pour le concert "Le paris des bretelles" à La Scène Musicale le 27 septembre

Musique en direct

Toni Murena : Indifférence

Félicien Brut (accordéon)

Edouard Macarez (contrebassiste)

Bartok:Six danses populaires roumaines

Félicien Brut (accordéon)

Omer Bouchez (violon)

Programme musical

Franck Krawczyk: Après

New York Philharmonic Orchestra

Alan Gilbert (direction)

New York avril 2016

enregistrement non commercialisé

Franck Krawczyk: _Ultima

_Bologne juin 2017

enregistrement non commercialisé

Mozart: Cosi fan tutte

Glyndebourne Festival Chorus and Orchestra

Fritz Busch (direction)

Warner classics

Sting: The last ship

AetM records 3744321

Bach: Unser Leben ist ein Schatten

Vox Luminis

Lionel Meunier (direction)

Ricercar RIC347