Du Chœur à l’ouvrage, avec Benjamin Dupé, Morgan Jourdain et Arnaud Marzorati

A la table des invités :

Benjamin Dupé (compositeur, metteur en scène, guitariste)

Morgan Jourdain (chef de chœur)

Arnaud Marzorati (baryton et directeur artistique de La Clique des Lunaisiens)

Programme musical

Jérôme Kern / Oscar Hammerstein, The Folks Who Live on The Hill (arrangement Morgan Jourdain)

Les Cris de Paris, Geoffroy Jourdain (direction)

Alpha 888

Léo Delibes, Messe brève en sol mineur - Kyrie

Maîtrise de Bondy, Morgan Journdain (direction)

[Enregistrement Radio France]

Joséphine Stephenson, Ce n’était pas nous

Maîtrise de Radio France, Morgan Jourdain (direction)

[Enregistrement Radio France]