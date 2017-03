De la Flandre au Queyras

A la table des invités :

Jean-Guihen Queyras (violoncelliste)

pour le CD Thrace sorti chez Harmonia Mundi

le concert à l'occasion des 60 ans de Philippe Schoeller demain en direct sur France Musique depuis l'Auditorium de Radio France, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Pascal Rophé

Reinoud Van Mechelen (ténor)

pour le CD Erbarme dich chez Alpha

le concert du 11 mars à 20h à Bel-air - La Ravoire près de Chambéry

Programme musical

Schumann: Concerto pour violoncelle op 129

Jean-Guihen Queyras (violoncelle)

Freiburger Barockorchestrer

Pablo Heras-Casado (direction)

Harmonia Mundi HMC 902197

Franck Leriche: Khamse

Jean-Guihen Queyras (violoncelle)

Sokratis Sinopoulos (lyra)

Bijan & Keyvan Chemirani (zarb & daf)

Harmonia Mundi HMC 902242

Philippe Schoeller:The eyes of the wind

Jean-Guihen Queyras (violoncelle)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Alexandre Briger (direction)

Harmonia Mundi HMC 901993

Prokofiev: Sonate pour piano n°2 en ré min op 14

Alexander Melnikov (piano)Harmonia Mundi HMC 902202**

Bach:**_

Drum ich mich ihm ergebe,_ BWV 107

Ach, Ziehe die Zeele mit seilen des Liebe BWV 96

Erbarme dich BWV 55

Reinoud Van Mechelen (ténor)

A Nocte temporis:

Anna Besson (flüte)

Benjamin Alard (orgue)

Ronan Kernoa (violoncelle)

Alpha 252