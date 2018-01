De Cathy à Katia, avec Cathy Krier et Eric Huchet

A la table des Invités

- Cathy Krier (pianiste)

pour le CD consacré Debussy . Szymanowski chez Cavi-music

et pour le spectacle _Funeral Blues, the misssing cabaret_ avec Richard Clothier et Laurent Naouri au Grand Théatre de Luxembourg, qui sera repris en avril 2019 à l'Opéra Comique et en mai 2019 à Caen

- Eric Huchet (ténor)

pour son rôle de Tikhon dans Katia Kabanova dirigé par Mark Shanahan, jusqu'au 6 février à l'Opéra National de Lorraine à Nancy

Programme musical

Janacek: Po zarostlem chodnicku, V placi

Cathy Krier (piano)

Cavi-music 426008553290

Debussy: Livre II, La Cloches à travers les feuilles

Cathy Krier (piano)

Cavi-music 42 600 8553379 4

Szymanowsky: Masques op. 34, Shéhérazade

Cathy Krier (piano)

Cavi-music 42 600 8553379 4

Offenbach: La Grande Duchesse de Gérolstein

Eric Huchet (ténor)

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski (direction)

Virgin classics

Charles Bordes: Petites fées

Eric Huchet (ténor)

François-René Duchâble (piano)

Timpani 1C1208

Offenbach: Le Financier et le savetier, Les bavards

Eric Huchet (ténor)

Orchestre Pasdeloup

Jean-Christophe Keck (direction)

Accord