Confession d’un enfant du siècle, avec André Dussolier, Les Têtes de chien, Delphine Galou

A la table des invités :

André Dussolier (comédien) pour la reprise de Novecento, pièce adaptée du roman d'Alessandro Barricco, à voir du 9 janvier au 31 mars au Théâtre de la Porte Saint-Martin.

Les Têtes de chien (quintette vocal a cappella) pour la sortie de leur dernier album, Faces Cachées.

Musique en direct !

Delphine Galou (contralto) pour la sortie d'Il Giustino d'Antonio Vivaldi sur le label Naïve, avec l'Accademia Bizantina sous la direction d'Ottavio Dantone.

Programme musical

Traditionnel, Les Filles des forges

Têtes de chien : Didier Verdeille, Justin Bonnet, Henri Costa, Philippe Bellet, Gregory Veux

Enregistrement Radio France

Traditionnel, Au Clair de la lune

Jelly Roll Morton, My Jelly Lord

BD Music 73108

George Gershwin, Nice Work if You Can Get It

Thelonious Monk (piano)

Columbia 88697957682