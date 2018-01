Comme Bach, avec Gilles Cantagrel et Piotr Anderszewski

A la table des invités :

Gilles Cantagrel (musicologue) pour la parution du livre Jean-Sébastien Bach, l’œuvre instrumentale aux éditions Buchet-Chastel.

(pianiste) pour la sortie d'un disque consacré aux concertos n° 25 et 27 de Mozart chez Warner Classics, et une série de deux concerts à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre de Paris.

Programme musical

Robert Schumann, Fantaisie en ut majeur op. 17 - I. Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen

Piotr Anderszewski (piano)

Warner classics 0190295888558

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour piano n° 25 en do majeur KV 503 - III. Allegretto

Chamber Orchestra of Europe, Piotr Anderszewski (piano et direction)

Warner classics 0190295724221

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour piano n° 27 en si bémol majeur KV 595 - II. Larghetto

Chamber Orchestra of Europe, Piotr Anderszewski (piano et direction)

Warner classics 0190295724221

Jean-Sébastien Bach, Suite n° 2 en do mineur BWV 813 - 1. Allemande

Gustav Leonhardt (clavecin)

Sony / Vivarte 88697962572

Jean-Sébastien Bach, Partita n° 6 en mi mineur BWV 830 - II. Allemande

Piotr Anderszewski (piano)

Virgin Classics 724354552625

Jean-Sébastien Bach, Concerto Brandebourgeois n° 1 BWV 1046 en fa majeur (extrait)

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini (direction)

Naïve OP 30412

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour piano n° 25 en do majeur KV 503 - I. Allegro Maestoso

Chamber Orchestra of Europe, Piotr Anderszewski (piano et direction)

Warner classics 0190295724221