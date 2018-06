Club des Critiques - vendredi 22 juin

A la table des Critiques

- Emmanuelle Giuliani (La Croix)

- Richard Martet (Opéra Magazine)

- Christian Merlin (Le Figaro)

Ce soir on parle

de disques

- Les Pêcheurs de perles de Bizet par Julie Fuchs, Cyrille Dubois, Florian Sempey, l'Orchestre national de Lille et les Cris de Paris sous la direction d'Alexandre Bloch chez Pentatone

- Les Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus de Messiaen par .Jean-Rodolphe Kars chez Piano classics

- La Descente d’Orphée aux enfers de Charpentier par Cyril Auvity et l'Ensemble Desmarest que dirige Ronan Khalil, chez Glossa

de concerts

- le récital Schumann, Brahms, Schubert donné par Arcadi Volodos le 19 juin au TCE. Et ses deux CD consacrés à Brahms et Mompou

- Les Flâneries musicales de Reims jusqu'au 12 juillet

- Eugène Onéguine de Tchaïkovski jusqu'au 6 juillet à l'Opéra national du Rhin (Strasbourg). Mise en scène de Frederic Wake-Walker et direction de Marko Letonja

- Les Cantates de Bach par John Eliot Gardiner, le Monteverdi Choir et les English Baroque Soloists les 20 et 21 juin dernier à la Chapelle royale du Château de Versailles

- La Cenerentolla du 16 juin dernier au TCE, avec Karine Deshayes, Cyrille Dubois, Orchestre National d’Ile-de-France et l'Ensemble Aedes, direction Enrique Mazzola