Club des critiques - 26 janvier

A la table des Critiques:

- Benoit Fauchet (AFP)

- Richard Martet (Opéra Magazine)

- Christian Merlin (Le Figaro)

Ce soir on parle:

- du Cercle de craie de Zemlinsky à l'Opéra de Lyon jusqu'au 30 janvier

- de Pelléas et Mélisande par Stanislas de Barbeyrac et Chiara Skerath, direction Marc Minkovsky, les 19 et 21 janvier dernier à l'Opéra de Bordeaux

- de la Biennale du quatuor qui vient de se dérouler à la Philharmonie de Paris

- d'Adriana Lecouvreur de Cilea jusqu'au 28 janvier à l'Opéra de St-Etienne. Avec Béatrice Uria-Monzon, Sébastien Guèze, Sophie Pondjiclis, Marc Scoffoni sous la direction de Fabrizio Maria Carminati

- du disque Wagner project de Matthias Goerne avec le Swedish Radio Symphony Orchestra dirigé Daniel Harding chez Harmonia Mundi