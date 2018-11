Club des Critiques - 2 novembre

A la table des Critiques

- Richard Martet (Opéra Magazine)

- Christian Merlin (Le Figaro)

- Sophie Bourdais (Télérama)

Ce soir on parle de disques :

ceux de Roberto Alagna et Alexandra Kurzak : Puccinichez Sony et La Navarraise de Massenet chez Warner

celui de Vilde Frang (Bartok, Enescu) chez Warner

celui d'Hilary Hahn consacré à Bach chez Decca

celui de Nicolaï Luganski consacré à Debussy chez Harmonia Mundi

et "Life" d'Igor Levit chez Sony