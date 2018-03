Club des Critiques - 2 mars - En blanc et noir

A la table des Critiques

Adam Laloum pour Brahms piano concertos avec l' Orchestre symphonique de la Radio de Berlin dirigé par Kazuki Yamada chez Sony classical

Nikolaï Lugansky pour Rachmaninov: 24 Préludes chez Harmonia Mundi

Alexander Melnikov pour Four Pianos, four Pieces (Schubert, Chopin, Liszt, Stravinsky) chez Harmonia Mundi

Murray Perahia pour Beethoven piano sonatas chez Deutsche Grammophon

Martha Argerich pour Beethoven Concerto n°1, Symphonie n°1 avec le Mito Chamber Orchestra dirigé par Seiji Ozawa

Alfred Brendel pour Live in Vienna dans le Concerto pour piano de Schumann avec le Wiener Philharmoniker dirigé par Simon Rattle chez Decca