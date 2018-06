Club des Critiques - 1er juin

A la table des Critiques

- Philippe Venturini (Les Echos - France Musique)

- Benoit Fauchet (AFP – Diapason)

- Richard Martet (Opéra Magazine)

Ce soir on parle des disques suivants:

- l'intégrale des quatuors à cordes de Gounod par le Quatuor Cambini-Paris chez Aparté

- Saint-François de Gounod par Accentus, l'Orchestre de Chambre de Paris et Laurence Equilbey chez Naïve

- Majesté par Le Poème Harmonique et Vincent Dumestre chez Alpha

- Deux par Patricia Kopatchinskaja et Polina Leschenko chez Alpha

- La Reine de Chypre d'Halévy par Le Concert spirituel et Hervé Niquet au Palazzetto

- Quatuor n°3 et Quintette de Chostakovitch par le Quatuor Belcea et Piotr Anderszewski chez Alpha

- Perpetual night par la soprano Lucile Richardot, l'Ensemble Correspondance et Sébastien Daucé chez Harmonia Mundi